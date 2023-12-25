Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kimliği belirlenen bir zanlı tarafından kent dışında şehre kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler gözaltına alınan zanlının aracında ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 376 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 250 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA