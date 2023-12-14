Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 10 Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 adet tabanca ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler durdukları bir araçta 10 adet tabanca ele geçirirken, E.A. ile A.B.K. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA