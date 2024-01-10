Malatya'da seyir halindeki beton mikserinde yangın çıktı
Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Kale ilçesine bağlı Mahmut Dursun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki beton mikserinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA