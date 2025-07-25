Malatya'da Şantiyede İşçilerin Kavgasında 16 Yaralı

Malatya'da Şantiyede İşçilerin Kavgasında 16 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede yaklaşık 50 işçinin karıştığı kavgada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda polis ekibi sevk edildi, kavgaya karışan bazı işçiler gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede yaklaşık 50 işçinin karıştığı kavgada 16 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Sokak'ta bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada C.Y., H.S., T.A., M.A.Y., A.A., M.F.Y., E.Y., E.K., U.E., O.G., B.S., L.G., F.Z.K., İ.Ç., M.Ş. ve Ö.D. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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