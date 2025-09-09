Malatya'da Samanlık Yangını: 6 Ton Saman Kül Oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan samanlık yangınında 6 ton saman kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Tatkınık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle samanlık tamamen alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 6 ton saman kül oldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA