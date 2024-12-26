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Malatya'da Polis/Savcı Kılığına Girip Dolandırıcılık Yapan Üç Kişi Tutuklandı

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Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan üç kişi, 150 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. 45 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalanan zanlılar tutuklandı.

Malatya'da, telefonla aradığı kişiye kendilerini polis/savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandıran 3 kişi, izlenen 45 saatlik kamera görüntülerinin ardından gözaltı alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 15 Kasım'da meydana gelen olayda S.E. isimli kişi, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek yapılan yönlendirme sonrası 150 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını belirtilen şahsa elde teslim ettiğini ifade edip şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

S.E.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri izlenen 45 saatlik kamera görüntüleri sonrası olayı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgilerini tespit ederek Şanlıurfa'da ikamet eden İ.A., M.S.S. ve İ.A.'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirlenen İ.K.'nin cezaevinde olduğunu tespit edilirken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.A., M.S.S. ve İ.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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