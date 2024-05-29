Malatya'da Polis Memuruna Saldıran Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı

Malatya'da denetim sırasında polis memuruna mukavemet göstererek saldıran otomobil sürücüsü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Olay, 10,15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kömür Terzi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kepçeciler durağı mevkiinde denetim yapan ekipler 44 EN 646 plakalı aracı durdurarak sürücüden ehliyetini istedi. Ehliyetini göstermek istemeyen sürücü ile beraberindeki şahıs tartıştıkları polis memuruna mukavemette bulunarak saldırdı. Ekiplerin takviye anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken araç sürücüsü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA