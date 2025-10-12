Malatya'da Plastik Boru Çekici Sürücüsünün Üzerine Düştü, Ağır Yaralandı

Malatya'da şantiyede üzerine yaklaşık 750 kilogram ağırlığındaki plastik boru düşen çekici sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaata malzeme taşıyan 54 yaşındaki Mehmet Y., çekiciyle getirdiği yaklaşık 6 metre 20 santim uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığındaki koruge tipi plastik boruyu araçtan indirmeye çalıştığı sırada boru üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA