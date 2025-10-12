Haberler

Malatya'da Plastik Boru Çekici Sürücüsünün Üzerine Düştü, Ağır Yaralandı

Malatya'da Plastik Boru Çekici Sürücüsünün Üzerine Düştü, Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat malzemesi taşıyan bir çekici sürücüsü, üzerine 750 kilogram ağırlığındaki plastik borunun düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da şantiyede üzerine yaklaşık 750 kilogram ağırlığındaki plastik boru düşen çekici sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaata malzeme taşıyan 54 yaşındaki Mehmet Y., çekiciyle getirdiği yaklaşık 6 metre 20 santim uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığındaki koruge tipi plastik boruyu araçtan indirmeye çalıştığı sırada boru üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.