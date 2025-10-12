Haberler

Malatya'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Malatya'da Pikap Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap, şarampole uçtu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Çulhalı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güvenç-Hekimhan istikametinde seyir halinde olan A.T.A. idaresindeki 44 LR 245 plakalı pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü A.T.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.H.K., Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
