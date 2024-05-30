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Malatya'da otomobilin bir motosikletliye çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin bir motosikletliye çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde meydana geldi. H.S.M. idaresindeki 23 EA 330 plakalı Tofaş marka otomobil ile B.B. idaresindeki 55 ALD 168 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.B. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza sonrası itfaiye ekipleri de araçta herhangi bir gaz kaçağına karşı önlem alırken, trafik polis ekiplerince olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile bölgeden kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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