Malatya'da Otomobil Kazası: Anne ve 3 Çocuk Yaralandı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen S.A. idaresindeki 44 ABT 534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü anne ile birlikte 3 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA