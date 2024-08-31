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Malatya'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada araç sulama kanalına çarptı ve hurdaya döndü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan feci kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Aşağı Ulupunar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmet Akkan yönetimindeki 59 AFU 977 plakalı otomobil Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak sulama kanalına çarptı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybederken sürücü İsmet Akkan ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken araçta sıkışan yaralı itfaiyenin çalışması sonrası çıkarıldı. Kazada araç tamamen hurdaya dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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