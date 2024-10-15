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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Malatya'da Mercedes kamyon ile Volkswagen otomobilin çarpışmasının ardından Tofaş marka araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Malatya'da, otomobil ile çarpışan Tofaş'ın dağıldığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 25 ACC 261 plakalı Mercedes marka kamyon ile 44 BD 335 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası güzergah üzerinde bekleme yapan otomobile bu esnada aynı yöne seyreden 23 ED 808 plakalı Fiat Tofaş marka araç çarptı. Kazada Tofaş'ta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralı şahsa ambulansta müdahalede bulunurken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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