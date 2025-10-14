Haberler

Malatya'da otomobil kayısı bahçesine uçtu: 1 yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yaklaşık 50 metre savrularak kayısı bahçesine düştü. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre savrularak kayısı bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yolu üzerinde seyir halinde olan M.M. idaresindeki 44 ACR 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savruldu. Takla atan araç, yol kenarındaki kayısı bahçesine girerek ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, M.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
