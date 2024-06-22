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Malatya'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada dün akşam Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesini üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B.Ü. idaresindeki 44 BU 400 plakalı araç, Veysel Dağ (27) yönetimindeki 44 AFU 457 plakalı motosiklet ile çapıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Veysel Dağ olay yerine gelen ambulans ile yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken araç sürüşücü M.B.Ü. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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