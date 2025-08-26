Malatya'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Darende- Akçadağ düzlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen Ü.U. (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçeye uçtu.

Kazada sürücü Ü.U. ile araçta bulunan F.S.U. (39) ve U.D.U. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA