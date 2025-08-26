Malatya'da otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende-Akçadağ düzlüğünde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Darende- Akçadağ düzlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen Ü.U. (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçeye uçtu.

Kazada sürücü Ü.U. ile araçta bulunan F.S.U. (39) ve U.D.U. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
