Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesi Molla İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA