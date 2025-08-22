Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesi Molla İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
