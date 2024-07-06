Malatya'da orman yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arguvan ilçesi Şotik Mahallesi Kınık mezrası mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 60 dönümlük bir alanda etkili olan yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA