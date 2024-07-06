Malatya'da orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Arguvan ilçesi Şotik Mahallesi Kınık mezrası mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 60 dönümlük bir alanda etkili olan yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA