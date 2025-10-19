Malatya'da Müstakil Evde Yangın Paniği

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA