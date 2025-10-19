Haberler

Malatya'da Müstakil Evde Yangın Paniği

Güncelleme:
Doğanşehir ilçesinde bir evde çıkan yangına mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaparken, olayda yaralanan olmadı. Yangında maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
