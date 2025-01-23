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Malatya'da Müstakil Bir Evde Yangın Çıktı

Malatya'da Müstakil Bir Evde Yangın Çıktı
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Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana oluştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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