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Malatya'da göçük sonrası mühürlenen apartmandan kopan parçalar paniğe neden oldu

Malatya'da göçük sonrası mühürlenen apartmandan kopan parçalar paniğe neden oldu
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Malatya'da inşaat kazısı sırasında göçük oluşan ve tahliye edilerek mühürlenen apartmandan kopan beton parçaları düştü. Polis bölgede güvenlik önlemlerini artırdı, cadde trafiğe kapatıldı.

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilerek mühürlenen binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, 7 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta sürdürülen temel kazısı sırasında bitişikteki apartmanın temelinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışmaları durduruldu. İlk incelemelerin ardından tedbir amacıyla apartman tahliye edilirken, teknik ekipler tarafından binada detaylı inceleme yapıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından güvenlik gerekçesiyle apartman mühürlendi.

Mühürlenen binadan daha sonra kopan beton parçalarının düşmesi çevrede paniğe neden oldu. Risk nedeniyle polis ekipleri bina çevresindeki güvenlik önlemlerini artırırken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Her an yıkılabileceği değerlendirilen bina nedeniyle bölgede endişe oluştururken ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme de devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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