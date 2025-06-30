Malatya'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Malatya'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Sürücü Yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpıştığı ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet ile bir kamyon, kavşak noktasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. O anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kamyonun ön kısmına çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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