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Malatya'da Maden Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Maden Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, maden yüklü bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde maden yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Recep Tayyip K. idaresindeki 31 B 6053 plakalı maden yüklü tır, Savaklı köyü girişinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Malatya -Adıyaman karayolu bir süre trafiğe kapanırken yapılan çalışmaların ardından yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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