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Malatya'da Lastik Tamiri Yapan Sürücüye Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan sürücü, yol kenarında tamir yaparken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan sürücü yol kenarında tamir için durduğu esnada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde Samet Ağaoğlu (56) yönetimindeki 23 LL 323 plakalı kamyonetin sol arka lastiği patlayınca sürücü aracını kenara çekti. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Ramazan A. (65) yönetimindeki 42 EEM 30 plakalı otomobil, patlayan lastiği tamir etmeye çalışan Samet Ağaoğlu'na çarptı. Feci kazada Ağaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Ramazan A. hafif yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ağaoğlu'nun yol yapım şantiyesinde taşeron firma müteahhidi olduğu ve araçlara malzeme götürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası güvenlik güçleri inceleme başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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