Malatya'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı Hacı Devriş Mahallesi Esentepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahaleyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - MALATYA