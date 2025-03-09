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Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Emniyet Müdürlüğü'nün duvarına çarparak durdu. Kazada panikleyen iki kişiye ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazada panikleyen 2 kişiye ambulansta müdahalede edildi.

Kaza, gece yarısı İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DG 6070 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada panikleyen sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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