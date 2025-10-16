Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Bir Ev Balkona Girdi

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı park halindeki araç savrularak bir evin balkonuna girdi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt istikametine seyir halinde olan Ç.K. yönetimindeki 44 HH 555 plakalı Skoda marka otomobil, yol kenarında park halindeki 34 RG 1304 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA