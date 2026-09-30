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Malatya'da konteynerde ölü bulunan 45 yaşındaki şahsın cenazesi otopsiye gönderildi

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Malatya'da konteynerde ölü bulunan 45 yaşındaki şahsın cenazesi otopsiye gönderildi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı konteynerde bulunan 45 yaşındaki şahıs, iddiaya göre yakınlarınca yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Malatya'da 45 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi İhsan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, konteynerde yalnız yaşayan Mehmet T.'yi (45) kontrol etmek için gelen yakınları. şahsı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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