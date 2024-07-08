Malatya'da Konteyner Çarşısında Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki konteyner çarşıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede onlarca konteyneri sararken, ara ara patlamalar yaşanıyor.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede onlarca konteyneri sardı. Yer yer patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra TOMA araçları ile müdahale ediliyor. - MALATYA