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Malatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey kuşağı çevre yolu mevkiinde seyir halinde olan Ö.G. (74) idaresindeki 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç, havaalanı istikametine seyir halinde olan Arif Leventoğlu (59) yönetimindeki 06 BM 3813 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte A.K., M.B. ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Arif Leventoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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