Malatya'da Kavga Ayırmaya Çalışan Şahıs Bıçakla Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bir şahıs ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı üç şahıs arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. V.A., bu sırada yaşanan arbedede aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen M.O. ile Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA