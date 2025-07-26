Malatya'da Kavga Ayırmaya Çalışan Şahıs Bıçakla Yaralandı

Malatya'da Kavga Ayırmaya Çalışan Şahıs Bıçakla Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bir şahıs ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı üç şahıs arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. V.A., bu sırada yaşanan arbedede aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen M.O. ile Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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