Malatya'da Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Kavga: 3 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Alper Tunga Caddesi üzerinde Yüzüncü Yıl Kent Parkı karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölge bulunan bir işyerine gelen kalabalık grup ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştığı değerlendirilen bazı şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MALATYA

