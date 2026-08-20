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Antalya'da Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Antalya'da Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60'lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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