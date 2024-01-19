Malatya'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya - Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 02 AAS 861 plakalı kamyon ile D.G. yönetimindeki 51 KG 723 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada D.G. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA