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Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde 63 yaşındaki H.H., geçirdiği kalp krizi sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleyi gördü. İleri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı hava ambulansı talep edildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'daki tam teşekküllü hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 63 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.H. (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Darende'den alınan hasta, Malatya'daki tam teşekküllü hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun hastanede yakından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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