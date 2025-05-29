Malatya'da Kağıt Toplayıcıları ile Düğün Sahibi Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Malatya'da Kağıt Toplayıcıları ile Düğün Sahibi Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kağıt toplayıcıları ile düğün sahibi bir grup arasında çıkan 'yol verme' tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Malatya'da kağıt toplayıcıları ile düğün sahibi bir grup arasında çıkan "yol verme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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