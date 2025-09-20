Malatya'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Malatya'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Mücelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin önüne motosikletle gelen G.Ö., V.D. ve M.K. tarafından iş yerine tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu H.H.Ç. ile D.O. yaralanırken, park halindeki 2 araca kurşun isabet etti. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan ile 1 adet şarjör buldu. Üç zanlının da yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA