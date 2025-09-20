Haberler

Malatya'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Malatya'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 3 zanlı yakalandı ve inceleme devam ediyor.

Malatya'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Mücelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin önüne motosikletle gelen G.Ö., V.D. ve M.K. tarafından iş yerine tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu H.H.Ç. ile D.O. yaralanırken, park halindeki 2 araca kurşun isabet etti. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan ile 1 adet şarjör buldu. Üç zanlının da yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.