Malatya'da Kaçak Ürünlere Baskın: 3 Gözaltı

Malatya'da Kaçak Ürünlere Baskın: 3 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 119 bin 200 makaron, 582 kg tütün, 120 litre etil alkol gibi çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 119 bin 200 adet/dal makaron,582 kilogram kıyılmış tütün, 120 litre etil alkol,19 litre sahte alkol,8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 15 adet şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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