Malatya'da Kaçak Alkol ve Makaron Operasyonu

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 520 makaron ile 80 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 520 adet/dal makaron ile 80 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 520 adet bandrolsüz makaron ve 80 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MALATYA