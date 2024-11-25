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Malatya'da İşyerinde Yangın Çıktı

Malatya'da İşyerinde Yangın Çıktı
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Yeşilyurt ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve maddi hasar oluştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcı sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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