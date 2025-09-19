Malatya'da İşçi, Alacak İddiasıyla Apartmanın Çatısına Çıktı

Malatya'da çalıştığı şantiyeden yaklaşık 1,5 milyon TL alacağı olduğunu iddia eden işçi, bir apartmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından aşağı indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanı 27 yaşındaki Z.P., yaklaşık 1,5 milyon TL tutarındaki alacağının ödenmediğini ileri sürerek, inşaat alanı yakınındaki bir apartmanın çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahısla iletişime geçerek uzun süre ikna çabasında bulundu. Açlık nedeniyle baş dönmesi yaşadığını belirten, Z.P.'ye polis ekipleri tarafından yiyecek ve içecek verilirken, yaklaşık 5 saat süren eylemin ardından ikna edilen şahıs, çatıdan indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA