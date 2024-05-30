Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Yaralanan Olmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir şahıs tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralananın olmadığı bildirildi. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da bir şahıs tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Yaralananın olmağı olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı çarşı içerisinde bulunan bir iş yeri önünde bekleyen S.K. bir süre telefonla görüştükten sonra henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı. Yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına yansırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı.

Olayın zanlısı S.K. olayda yaklaşık 45 dakika sonra gözaltına alındı. Zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Olay Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title