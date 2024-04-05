Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Malatya'da İnsani Yardım Vakfı Konteynerinde Patlama: Araç ve Evlerde Hasar Oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü. Kimsenin şans eseri yara almadığı olayda çok sayıda araç ve evde hasar meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak'ta bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında da duyulan ve paniğe yol açan patlamanın konteyner içinde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu yaşandığı belirlendi.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ilk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. İftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde yaşanan patlama sonrası sokakta bulunan bazı evlerin camları da kırılırken, yine sokak üzerinde bulunan araçlarda da ciddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, sokak üzerinde toplanan yüzlerce mahalleli ise olaya tepki gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title