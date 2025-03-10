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Malatya'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Ağır Yaralandı

Malatya'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Ağır Yaralandı
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Malatya'da bir inşaat alanında dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşen kalıp ustası O.M. ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Malatya'da çalıştığı rezerv alanındaki inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, 04.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan rezerv alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan O.M. söküm esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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