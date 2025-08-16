Malatya'da inşaat şantiyesinde konteyner yangını

Malatya'da inşaat şantiyesinde konteyner yangını
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı, yangın kontrol altına alındı.

Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulema Sokak mevkiinde bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden olayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken, paniğe neden olan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Uykularında yangına yakalanan işçilerin endişe ile takip ettiği olayda yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
