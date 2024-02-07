Malatya'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da inşaat iskelesinden düşen 27 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karadağ'ın cansız bedeni otopsi için Malatya Ali Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA