Malatya'da İnşaat Göçüğünde İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Malatya'daki çarşı inşaatında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yapımı süren çarşı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda Süleyman Karataş (43) göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

