Malatya'da İlkokulun İstinat Duvarı Çöktü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun istinat duvarı çöktü. Okul kapalıyken meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir ilkokulun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Okulun kapalı olması muhtemel facianın önüne geçerken duvarın çöken kısmına güvenlik şeridi çekildi. Çöken duvarın enkazı hala dururken öğrencilerin bölgeye çok yakın bir noktada oyun oynaması dikkat çekti. - MALATYA