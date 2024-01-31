Malatya'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 23 AEB 139 plakalı araç ile M.D. yönetimindeki 44 KA 110 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA