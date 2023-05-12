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Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı

Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Gülenköy kavşağında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada M.B. (67) idaresindeki 63 YP 401 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. (39) yönetimindeki 44 ADV 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.B., T.K., İ.K. ile R.Ö. yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Hasançelebi Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise A.K. (68) idaresindeki 02 AAN 953 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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